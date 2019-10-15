Тело пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в канализационном люке

Тело пропавшей 10 октября в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в канализационном люке. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором правоохранители осматривают место, где была найдена убитая девушка. Судя по кадрам, тело екатеринбурженки спрятали в частном секторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело 27-летней Ксении Каторгиной обнаружили в одном из районов города. По подозрению в убийстве в Челябинске задержаны три человека. Один из них –уроженец Таджикистана, это подтвердили в таджикской диаспоре на Урале, еще двое — мужчина и женщина — якобы цыгане.