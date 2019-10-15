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  4. Тело пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в канализационном люке

Тело пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в канализационном люке

, 15:31 Эксклюзивное видео 5

Девушка перестала выходить на связь 10 октября, после того как уехала продавать машину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tobias Hase; 5-tv.ru

Тело пропавшей 10 октября в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в канализационном люке. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором правоохранители осматривают место, где была найдена убитая девушка. Судя по кадрам, тело екатеринбурженки спрятали в частном секторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело 27-летней Ксении Каторгиной обнаружили в одном из районов города. По подозрению в убийстве в Челябинске задержаны три человека. Один из них –уроженец Таджикистана, это подтвердили в таджикской диаспоре на Урале, еще двое — мужчина и женщина — якобы цыгане.

10 октября женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем машины и перестала выходить на связь. Родственники пропавшей сообщили в полицию. Женщину несколько дней искали оперативники и волонтеры спасательных отрядов. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Автомобиль, принадлежавший Каторгиной, нашли на авторынке почти сразу, в салоне была обнаружена кровь.

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