Пропавшую два дня назад молодую женщину разыскивают в Екатеринбурге

В Свердловской области разыскивают молодую женщину, пропавшую 10 октября. Как сообщает URA.RU, жительница Екатеринбурга отправилась на встречу с потенциальным покупателем своей машины — дорогого кроссовера Audi Q5. После этого 27-летнюю Ксению Каторгину никто не видел, на связь она не выходила.
Поиском молодой екатеринбурженки занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и правоохранительные органы, в частности сотрудники уголовного розыска.
С заявлением о пропаже в полицию обратились родственники девушки.
Полиции удалось выяснить, что перед исчезновением Ксения Каторгина успела заключить сделку купли-продажи автомобиля. Позднее машина была найдена у перекупщиков. О местонахождении самой девушки до сих пор ничего неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки, которую искали двое суток.