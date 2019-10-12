Пропавшую два дня назад молодую женщину разыскивают в Екатеринбурге

В Свердловской области разыскивают молодую женщину, пропавшую 10 октября. Как сообщает URA.RU, жительница Екатеринбурга отправилась на встречу с потенциальным покупателем своей машины — дорогого кроссовера Audi Q5. После этого 27-летнюю Ксению Каторгину никто не видел, на связь она не выходила.

Поиском молодой екатеринбурженки занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и правоохранительные органы, в частности сотрудники уголовного розыска.

С заявлением о пропаже в полицию обратились родственники девушки.

«Сообщение о пропаже молодой женщины поступило в дежурную часть полиции города Березовский от коллег из ОП № 8 ОМВД по Екатеринбургу 11 октября в 13:20. В органы внутренних дел обратилась жительница Каменск-Уральского (девушка родом из Каменск-Уральского, там живут ее родственники — Прим.ред.) с просьбой оказать помощь в розыске Ксении Каторгиной, екатеринбурженки, работающей в городе Березовский в должности менеджера по продажам», — цитирует издание главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Полиции удалось выяснить, что перед исчезновением Ксения Каторгина успела заключить сделку купли-продажи автомобиля. Позднее машина была найдена у перекупщиков. О местонахождении самой девушки до сих пор ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки, которую искали двое суток.