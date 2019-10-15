Анна Семак недавно вступила в новый этап своей жизни. Неделю назад многодетная мама второй раз вышла замуж за собственного бывшего супруга — главного тренера петербургского ФК «Зенит» Сергея Семака, а потом заявила в одном из интервью, что собирается снимать документальное кино, хочет усыновить темнокожего ребенка и совсем скоро отправится в Гималаи.

Фото и короткий ролик с новой прической Анна Семак выложила в сторис на своей странице в Instagram. Осветленные волосы и стильная короткая стрижка очень идут к глазам супруги главного наставника зенитовцев.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал историю любви Сергея и Анны Семак. Они познакомились более 20 лет назад, оба до этого состояли в браке. Сейчас у них семеро детей и еще приемная дочь. Но в какой-то момент наступил кризис, и супруги решила, что нужно какое-то время побыть на расстоянии друг от друга. В вот 8 октября семья вновь воссоединилась. Шикарную свадьбу сыграли в Италии в присутствии всех своих детей, друзей и родных.