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Анна Семак похвасталась новой прической — видео

, 19:57 Видео 27

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака явно наслаждается новым этапом своей жизни.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Анна Семак недавно вступила в новый этап своей жизни. Неделю назад многодетная мама второй раз вышла замуж за собственного бывшего супруга — главного тренера петербургского ФК «Зенит» Сергея Семака, а потом заявила в одном из интервью, что собирается снимать документальное кино, хочет усыновить темнокожего ребенка и совсем скоро отправится в Гималаи.

Фото и короткий ролик с новой прической Анна Семак выложила в сторис на своей странице в Instagram. Осветленные волосы и стильная короткая стрижка очень идут к глазам супруги главного наставника зенитовцев.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал историю любви Сергея и Анны Семак. Они познакомились более 20 лет назад, оба до этого состояли в браке. Сейчас у них семеро детей и еще приемная дочь. Но в какой-то момент наступил кризис, и супруги решила, что нужно какое-то время побыть на расстоянии друг от друга. В вот 8 октября семья вновь воссоединилась. Шикарную свадьбу сыграли в Италии в присутствии всех своих детей, друзей и родных.

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