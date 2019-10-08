Снова вместе: история любви Сергея и Анны Семак

Анна и Сергей Семак снова стали мужем и женой — повторная свадьба главного тренера «Зенита» стала во вторник, 8 октября, самым обсуждаемым событием дня. Сама невеста призналась — она очень переживала перед церемонией и даже несколько дней пожелала провести наедине с собой.

Отношения пары начались почти 20 лет назад. В то время Семак еще был женат на другой женщине, Светлане. Бывшая супруга даже винила Анну в разрушении семьи, однако сам Сергей подчеркивает — после развода в отношениях между ним и Светланой возник «острый период», женщина была на взводе. Сейчас бывшая и нынешняя супруга тренера «Зенита» поддерживают спокойный тон общения.

Instagram @sergey_bogdanovich_semak

Разрыв между супругами прошел втайне от прессы и поклонников — вплоть до того, как Сергей сделал возлюбленной повторное предложение, никому не было известно о том, что они с Анной больше не вместе. Как рассказывала сама Анна, новое приглашение замуж было невероятно романтичным — руки и сердца Сергей попросил на борту самолета, воспользовавшись системой громкой связи экипажа с пассажирами.

Семья Сергея и Анны — многодетная. Пара воспитывает семерых детей. Кроме того, супруги удочерили девочку Таню — приемная дочь четы Семак живет с так называемым «синдромом русалки». По словам главы семейства, у них не было цели взять к себе именно больного ребенка — однако выбор все равно пал на маленькую Таню.

Instagram @annas_secret_garden

Пышная церемония, воссоединившая влюбленных, прошла 8 октября в Италии на берегу живописного озера. Наряд невесты был лаконичным, но женственным, а к алтарю молодоженов сопровождала «команда ангелов» — девочки в светлых платьях и цветочных венках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие тревоги не давали покоя Анне Семак накануне свадьбы.