В светлых тонах и с командой ангелов: как прошла свадьба Анны и Сергея Семак

Во вторник, 8 сентября, главный тренер «Зенита» Сергей Семак снова сыграл свадьбу со своей бывшей супругой Анной. Несмотря на то, что совместная жизнь не в новинку для новобрачных, решение о повторном замужестве женщине далось нелегко. Первыми видео с пышной церемонии в Италии уже поделились гости мероприятия. А сама Анна откровенно рассказала своим подписчикам в Instagram о том, как терзалась сомнениями вплоть до последнего момента.

Instagram @annas_secret_garden

У Анны и Сергея семеро общих детей. Несколько лет назад пара приняла решение прекратить отношения, однако возлюбленный, по словам самой невесты, все эти годы терпеливо ждал воссоединения семьи. Но, несмотря на это, женщина невероятно волновалась перед церемонией — и последние два дня провела в одиночестве, совершая пешие прогулки.

Instagram @irinafpeople

Также Анна рассказала, что до последнего не могла определиться с текстом своей свадебной клятвы. Однако, судя по уже появившимся в соцсетях видеозаписям, торжественная речь оказалась трогательной. Сама церемония прошла в светлых оттенках — молодоженов к алтарю провожали маленькие девочки в светло-бежевых платьях и с цветочными венками на головах. «Команда ангелов», как назвала их сама Анна Семак, усыпала жениху и невесте путь белыми лепестками.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о свадебном платье Анны Семак.