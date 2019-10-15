Видео: пострадавшая в ДТП под Петербургом раскрыла подробности жуткой аварии

Женщина, пострадавшая в результате ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе под Санкт-Петербургом, рассказала о подробностях аварии. 5-tv.ru побеседовал с пострадавшей в аварии в больнице, женщина рассказала, что спала в момент ДТП.

«Я вылетела из машины наружу», — ответила она на вопрос о том, как очнулась.

Пассажирка микроавтобуса добавила, что пока не знает, какой у нее диагноз.

Авария с микроавтобусом произошла примерно в 9:00 по московскому времени на Скандинавском шоссе. Автомобиль Peugeot Boxer, двигавшийся в сторону Выборга, врезался в столб в пяти километрах от Западного скоростного диаметра (ЗСД).

В результате ДТП погиб один человек и семеро пострадали. Четверых госпитализировали в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы.

Как сообщал 5-tv.ru, причиной аварии могла стать наледь на дороге. Оценить последствия столкновения микроавтобуса со столбом можно на видео с места ДТП.