Цыбульский объявил 12 сентября днем траура по жертвам ДТП на «М8 — Холмогоры»

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в аварии на трассе «М8 — Холмогоры». Об этом он сообщил согражданам в своем Telegram-канале. В регионе будут приспущены флаги, развлекательные мероприятия — отменены.

«От имени всех жителей Архангельской области выражаю глубокие соболезнования семьям тех, чьи жизни унесла эта ужасная трагедия. Скорбим вместе с вами», — написал Цыбульский.

Трагедия произошла 11 сентября около 19:22 по московскому времени на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. Пассажирский микроавтобус, выполнявший обгон легкового автомобиля, столкнулся со встречным лесовозом. В результате удара пострадала и легковушка. Погибли 13 человек. По данным источника 5-tv.ru, среди жертв трое детей, журналисты ТАСС со ссылкой на сотрудников управления МВД по Архангельской области сообщили о двух несовершеннолетних погибших.

Восемь человек пострадали, пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом. Одна пациентка на операционном столе, проводится экстренная операция. Пострадавших в наиболее тяжелом состоянии направили в Архангельскую областную клиническую больницу, других — в Первую городскую клиническую больницу имени Волосевич, несовершеннолетнего пациента — в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени Выжлецова.

На месте работают девять бригад скорой помощи, включая реанимационные. В ликвидации последствий задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Движение по трассе не перекрыто. Александр Цыбульский заявил, что власти окажут всю необходимую поддержку родственникам погибших и пострадавших, в семьи направлены психологи.

Прокуратура Архангельской области организовала проверку. Ространснадзор также начал внеплановую проверку соблюдения лицензионных требований, норм предрейсового контроля и режима труда и отдыха водителей. Силы регионального управления МЧС переведены в режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела.

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