Груды металла: кадры с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек

В ДТП с автобусом под Архангельском погибли 13 человек, среди них трое детей

Количество погибших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Архангельской области увеличилось до 13 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил источник. Также в распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия: машины превратились в горы искореженного металла, одна из них вылетела на обочину, вокруг — осколки и вещи пострадавших.

По данным Минздрава Архангельской области, сообщение об аварии поступило в систему «112» 11 сентября в 19:22. На 1180-м километре федеральной трассы М8 «Холмогоры» в районе границы Холмогорского и Приморского округов водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать легковой автомобиль, столкнулся с лесовозом, двигавшимся навстречу.

В результате столкновения оба транспортных средства оказались в кювете. Для выяснения точных обстоятельств аварии назначен ряд экспертиз, Приморская межрайонная прокуратура также проводит проверку по факту инцидента, Следственный комитет (СК) возбудил два уголовных дела. В ликвидации последствий задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Движение по трассе не перекрыто.

По предварительным данным Минздрава, опубликованным в мессенджере МАКС, восемь человек получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии, трое из них — в крайне тяжелом.

Telegram/Цыбульский/Tsybulskiy_A

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал в Telegram, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Одна из пациенток — на операционном столе, врачи борются за ее жизнь. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления тем, кто находится в больнице.

«Сегодня произошла страшная трагедия. Честно говоря, наверное, не знаю, была ли такая в истории Архангельской области. Думаю, что нет… Погибли, по данным оперативных служб, от 12 до 13 человек… Мы будем работать с семьями. Сейчас к семьям уже направлены и работают психологи, с теми, кто уже приехал. И по поводу оказания помощи тоже будем сейчас с семьями разговаривать и будем оказывать все необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших в этой аварии», — заявил Цыбульский.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов заверил, что в областной больнице, куда доставили часть пострадавших, были развернуты и реанимационные отделения, усилены бригады медиков, «помощь оказывается в полном объеме и с достаточным количеством врачей и прочих специалистов».

«Пациенты сюда поступили особенно тяжелые, в областную больницу. То есть тут три пациента в тяжелом состоянии, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии. Помощь им оказывается вся возможная. А дальше уже посмотрим, как будет складываться ситуация», — заключил Богданов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае школьный автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся. Автобус ехал из Переяславки в Мухен: водитель не справился с управлением, транспорт задел край дороги и опрокинулся на крышу. В салоне находились 12 детей и три педагога, они смогли выбраться из машины самостоятельно.

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