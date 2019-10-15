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  4. Лера Кудрявцева показала фото своей «сладкой булочки»

Лера Кудрявцева показала фото своей «сладкой булочки»

, 18:55 Фото 562

Телеведущая порадовала поклонников снимками своей дочери Маши.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокорфьев

48-летняя Лера Кудрявцева регулярно делится с подписчиками фотографиями своей младшей дочери, которую родила в 47 лет. Изначально телеведущая скрывала ребенка и не спешила показывать ее своей аудитории, но сейчас ее мнение изменилось.

На фото Маша играет на детской площадке и позирует маме на камеру. Кудрявцева оставила очень милую подпись к фото, которая растрогала ее поклонников.

«Моя булочка сладкая» — написала она.

Instagram @leratv

 

Фолловеры телеведущей не смогли сдержаться и засыпали комментарии к фото комплиментами.

«Какая красивая девочка!!!!! Глаза космос» — отметила подписчица.

Также не забыли отметить сходство Маши с ее мамой.

«Красотка, вся в маму» — заметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Андрей Аршавин раскритиковал сына после футбольной тренировки. 

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