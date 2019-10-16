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  4. Скромное число: сколько сексуальных партнеров у россиянок до брака?

Скромное число: сколько сексуальных партнеров у россиянок до брака?

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Представители сильного пола показали более «мощный» результат.

Фото: www.globallookpress.com /Mauricio Jordan de Souza Coelho

В Министерстве здравоохранения России поделились любопытными статистическими данными. Так, аналитики ведомства выяснили, сколько в среднем сексуальных партнеров до заключения брака было у женщин и мужчин.

Слабая половина человечества показала весьма «скромный» результат. Оказалось, до замужества девушки обычно имеют одного-двух любовников. Тогда как представители сильного пола до свадьбы в среднем проводили время в постели с шестью-восемью партнершами.

Однако не стоит доверять статистике безоговорочно: во время опроса и дамы, и молодые люди могли смутиться и озвучить цифры, не соответствующие действительности.

Также в Минздраве назвали промежуток времени между первым сексуальным опытом и вступлением в официально зарегистрированные отношения. С момента лишения девственности до создания семьи проходит, в среднем, десять и более лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав рассчитал безопасную дозу алкоголя на каждый день.

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