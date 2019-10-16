Видео: три резервуара полыхают на американской нефтебазе

Три резервуара загорелись на нефтебазе NuStar в американском округе Контра-Коста в Калифорнии. Возгорание произошло во вторник, 15 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренных службы. Видеокадры с места пожара публикуют местные жители в социальных сетях.

Что стало причиной пожара пока не сообщается. Тем временем спасатели советуют людям, живущим вблизи нефтебазы не выходить на улицу, закрыть окна и двери, выключить нагревательные приборы, кондиционеры и вентиляторы, заклеить щели в окнах и дверях клейкой лентой или завесить их влажными полотенцами. О пострадавших и погибших сведения пока не поступали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв прогремел на танкере нефтяной компании Ирана в Красном море.