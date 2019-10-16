В РФ готовится закон о запрете «банковского роуминга»

В России хотят отменить банковский роуминг. Проект закона поступил в Госдуму. Его инициаторы — ФАС, Минфин и Банк России — считают не справедливым, что россиянам приходится платить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Ведь такие операции проводятся через платежную систему самой кредитной организации, то есть, она не оказывает какой-либо дополнительной услуги. Проект планируют принять до конца этого года. А через шесть месяцев он должен вступить в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом способе обмана банковских клиентов по телефону.