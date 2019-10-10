В ЦБ рассказали о новом способе обмана банковских клиентов по телефону

В Центробанке рассказали о новом виде банковского мошенничества. Злоумышленники используют, так называемую, «технологию подмены номеров» при телефонных разговорах с ничего не подозревающими клиентами кредитных учреждений.

« Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв », — сообщили в ЦБ.

Одной из главных проблем аналитики называют отсутствие в обществе «компьютерной гигиены». Обладатели банковских карт пренебрегают установкой антивирусов на мобильные устройства, игнорируют предупреждение антивирусных программ, переходят по сомнительным ссылкам и скачивают подозрительные приложения для смартфонов. Подобное небрежное отношение к цифровой безопасности, приводит к тому, что мошенники получают, практически, полную информацию по клиенту: логин, пароль от его личного кабинета и номер банковской карты, пишет RT.

Единственное, что остается узнать злоумышленникам — трехзначный CVC-код карты. Именно его путем личных переговоров они добывают в беседе с клиентами банков. Осуществляя звонок с идентичного банковскому телефонного номера, мошенники вводят клиентов в заблуждение, представляясь сотрудниками безопасности кредитного учреждения. Важно не поддаться стрессовой ситуации и несколько раз, различными способами удостовериться, что информацией по карте вы делитесь именно с банковским служащим.

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