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«Взаимодействие-2019»: На учения в Нижегородскую область приехали три тысячи военных

, 8:05 Эфирная новость 8

Опытом обмениваются военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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Фото, видео: ТАСС /Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Три тысячи военнослужащих и более 300 единиц боевой техники собрались на учениях «Взаимодействие-2019». Они проходят сейчас в Нижегородской области, на полигоне Мулино.

Цель маневров — отработка совместных действий сил обороны шести стран. Наряду с российскими подразделениями участвовали военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана.

По легенде им предстояло отразить атаку диверсионных групп условного противника. Поддержку с воздуха обеспечивали боевые вертолеты. Продлятся учения до конца недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минобороны произведет пуски крылатых и баллистических ракет 15–17 октября.

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