«Взаимодействие-2019»: На учения в Нижегородскую область приехали три тысячи военных

Три тысячи военнослужащих и более 300 единиц боевой техники собрались на учениях «Взаимодействие-2019». Они проходят сейчас в Нижегородской области, на полигоне Мулино.

Цель маневров — отработка совместных действий сил обороны шести стран. Наряду с российскими подразделениями участвовали военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана.

По легенде им предстояло отразить атаку диверсионных групп условного противника. Поддержку с воздуха обеспечивали боевые вертолеты. Продлятся учения до конца недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минобороны произведет пуски крылатых и баллистических ракет 15–17 октября.