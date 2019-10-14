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Минобороны произведет пуски крылатых и баллистических ракет 15–17 октября

, 11:50 33

В стратегических учениях будут задействованы более 200 пусковых установок РВСН, 105 самолетов, 15 кораблей, пять подлодок и порядка 12 тысяч военнослужащих.

Фото: ТАСС / Иващенко Владимир

Российские вооруженные силы проведут 15–17 октября стратегические командно-штабные учения, в ходе которых буду произведены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

К тренировкам будут привлечены 213 пусковых установок ракетных войск, более 100 самолетов и вертолетов, полтора десятка надводных кораблей, пять подводных лодок около 300 единиц спецтехники и порядка 12 тысяч военнослужащих. Цель учений — отработка управления вооруженными силами. Задействованы будут аэродромы и полигоны военных округов, Северного флота, а также морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Охотском, Каспийском и Черном морях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одновременном десантировании под Оренбургом двух тысяч военнослужащих и 200 единиц техники в ходе учений «Центр-2019».

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