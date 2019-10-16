В Русском музее реставрируют икону ХVI века «Чудо Георгия о змие»

В Русском музее идет работа по реставрации одного из шедевров древнерусского искусства — иконы «Чудо Георгия о змие». В музей она попала еще в 1937 году. Более полувека лежала в фондах и лишь когда к работе приступили специалисты, выяснилось — под верхним слоем краски скрыто еще одно изображение.

Это уникальная авторская работа мастера новгородской школы XVI века. Раньше заглянуть вглубь иконы не позволяли технологии. И лишь сейчас принято решение вернуть ей первозданный вид.

Работа сложная и кропотливая. Необходимо снять верхние слои краски и при этом не повредить изображение нанесенное древним иконописцем. В музее планируют завершить реставрацию через год. После чего древний, но получивший новую жизнь шедевр пополнит экспозицию.

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