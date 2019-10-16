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  4. В Русском музее реставрируют икону ХVI века «Чудо Георгия о змие»

В Русском музее реставрируют икону ХVI века «Чудо Георгия о змие»

, 9:52 Эфирная новость 35

На полотне показана сцена из жития, где святой великомученик Георгий Победоносец спасает царевну от змея, обезглавливая его.

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Фото, видео: 5-tv.ru, 78.ru

В Русском музее идет работа по реставрации одного из шедевров древнерусского искусства — иконы «Чудо Георгия о змие». В музей она попала еще в 1937 году. Более полувека лежала в фондах и лишь когда к работе приступили специалисты, выяснилось — под верхним слоем краски скрыто еще одно изображение.

Это уникальная авторская работа мастера новгородской школы XVI века. Раньше заглянуть вглубь иконы не позволяли технологии. И лишь сейчас принято решение вернуть ей первозданный вид.

Работа сложная и кропотливая. Необходимо снять верхние слои краски и при этом не повредить изображение нанесенное древним иконописцем. В музее планируют завершить реставрацию через год. После чего древний, но получивший новую жизнь шедевр пополнит экспозицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в музее-заповеднике Царское Село спасают гипсовых атлантов.

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