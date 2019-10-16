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  4. В музее-заповеднике Царское Село спасают гипсовых атлантов

В музее-заповеднике Царское Село спасают гипсовых атлантов

, 2:06 Эфирная новость 11

Знаменитые скульптуры нуждаются в срочной реставрации.

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Фото, видео: ТАСС / Peter Zimmermann, 5-tv.ru

В Царском Селе спасают знаменитых атлантов. За столетия они устали держать небо на гипсовых руках и нуждаются в реставрации.
Скульптуры выстояли под снарядами фашистов, а вот вода камень точит.

Гипсовые атланты — они хоть и делают вид, что держат на себе весь дворец, на самом деле стоят только для красоты. Но невероятно страдают. Посетители заметили: мускулистые божества покрываются ссадинами. А у некоторых — настоящие увечья.

Заменят ли утратившие былой блеск оригиналы, которые помнят Растрелли, совершенными, но копиями — выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге начали реставрировать уникальный «Папанинский» автомобиль. Грузовик был создан для первой в мире дрейфующей станции Папанина 80 лет назад.

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