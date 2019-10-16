Видео: Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием в Исламабаде на тук-туке

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приехали на официальный прием в Пакистане на тук-туке — его еще называют моторикшей. Это такой крытый трехколесный транспорт на основе мотоцикла или мотороллера, который используют в Южной и Юго-Восточной Азии.

Видео, на котором члены королевской семьи выходят из экзотического транспорта, опубликовано в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter. Кузов тук-тука, которым воспользовались герцог и герцогиня Кембриджские, был украшен орнаментами и изображениями птиц и животных.

Принц Уильям оделся на прием в популярный в Южной Азии мужской наряд шервани — что-то вроде полупальто или длинного пиджака. Его супруга была в длинном, до пола, переливающемся платье изумрудного цвета. И, как пишет Daily Mail, на Кейт были серьги пакистанского ювелирного бренда Onitaa.

Прием был устроен британским Верховным комиссаром в Пакистане Томасом Дрю у пакистанского национального монумента в Исламабаде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герцогиня Кембриджская появилась на публике в шортах, что вызвало бурное обсуждение в британской прессе и соцсетях.