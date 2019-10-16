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Собчак, Богомолов, Виторган и Нинидзе столкнулись на премьере фильма в Москве

, 10:19 Фото 118

По свидетельству очевидцев, Виторган с Нинидзе поспешили покинуть помещение.

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Ксения Собчак с Константином Богомоловым и ее бывший супруг Максим Виторган с новой возлюбленной Нино Нинидзе накануне оказались на одной красной дорожке. Все четверо пришли на премьерный показ триллера Клима Шипенко «Текст», который состоялся в Москве.

Как пишут Дни.ру, Собчак приехала на премьеру раньше всех со съемочной группой своего YouTube-канала и до начала мероприятия еще успела поработать. Телеведущая взяла интервью у исполнителя главной роли Александра Петрова и поговорила с рэпером Бастой. Ее супругу режиссеру Константину Богомолову пришлось ждать момента, когда они смогут вместе отправиться на красную дорожку.

Instagram @ kino.kartina.tv

В это время на премьеру прибыли Максим Виторган с Нино Нинидзе. По свидетельству очевидцев, бывший муж Ксении Собчак сделал вид, что незнаком с ней и поспешил увести свою спутницу в другое помещение.

Instagram @ kino.kartina.tv

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган впервые прокомментировал церемонию бракосочетания Собчак и Богомолова.

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