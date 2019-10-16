В Петербурге женщина убила и расчленила соседа по коммунальной квартире

В Петербурге раскрыли дело о жутком убийстве. В апреле 2019 года на Канонерском острове в Адмиралтейском районе Северной столицы прохожий в овраге обнаружил пять полиэтиленовых пакетов с человеческими останками. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержана неработающая 41-летняя жительница Петербурга гражданка Анастасия Алферова. По версии следствия, 29 марта текущего года петербурженка убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире гражданина Воронина 1980 года рождения. Подозреваемая в жестоком убийстве задержана.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обнаружения пяти пакетов с человеческими останками в Петербурге.