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  4. Муж Лолиты покупал на ее деньги подарки любовнице

Муж Лолиты покупал на ее деньги подарки любовнице

, 12:59 765

По словам друзей певицы, сам тренер по сквошу, зарабатывает немного, но привык жить на широкую ногу.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Муж Лолиты Милявской целый год содержал любовницу на деньги певицы, дарил ей дорогие подарки. Об этом KP.RU рассказали друзья певицы. По их словам, Дмитрий Иванов — тренер по сквошу — берет за часовую тренировку две тысячи рублей, однако клиентов у него немного.

«Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках. Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров», — цитирует свой источник издание.

На днях стало известно, что Дмитрий переехал к 40-летней Ольге Кулиевой — косметологу из Белоруссии, которая возглавляет клинику в Москве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о разводе 55-летней Лолиты Милявской с пятым мужем, 44-летним Дмитрием Ивановым, стало известно в июле. Впрочем, официально пара на развод еще не подавала. По словам певицы, сразу после свадьбы, которая состоялась в марте 2010 года, супруги заключили брачный договор.

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Муж Лолиты покупал на ее деньги подарки любовнице

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