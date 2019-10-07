  1. Пятый канал
  4. Стало известно, с кем встречается муж Лолиты

Стало известно, с кем встречается муж Лолиты

, 16:25 210

О разводе эстрадной певицы с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым стало известно в июле 2019 года.

Фото: ТАСС / Александра Мудрац

Новость о разводе известной эстрадной певицы Лолиты Милявской и фитнес-тренера Дмитрия Иванова стало потрясением для коллег и знакомых пары. Никто не подозревал, что в отношениях знаменитостей наступил разлад, однако впоследствии выяснилось, что дорогу влюбленным перешла другая женщина.

По информации Teleprogramma.pro, сразу после расставания с Лолитой Иванов начал встречаться со своей землячкой — Ольгой Кулиевой из Белоруссии. Якобы в компании эффектной брюнетки фитнес-тренер отдыхал еще на свадьбе друзей в Литве, и с тех пор стал тайно проводить время со своей избранницей.

Как отмечает издание, новая пассия Иванова работает косметологом и занимается бизнесом — у женщины есть даже собственная инъекционная клиника в Москве, поэтому сейчас она проживает в российской столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита показала мужчину, с которым познакомилась в интернете.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.83
-0.20 71.15
-0.20
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

17:21
Видео: крупный бренд виски предложил покупателям напитки в капсулах
17:12
Сотни экоактивистов перекрыли центр Берлина
17:06
Видео: жительница Калуги стала второй вице-мисс «Миссис Европа-2019»
16:58
Сорванное перемирие: перед выведением войск ВСУ усилило обстрелы Донбасса
16:49
Что известно о состоянии Бориса Моисеева после инсульта
16:40
Западноевропейские православные приходы приняты в состав РПЦ

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев