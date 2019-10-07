Стало известно, с кем встречается муж Лолиты

Новость о разводе известной эстрадной певицы Лолиты Милявской и фитнес-тренера Дмитрия Иванова стало потрясением для коллег и знакомых пары. Никто не подозревал, что в отношениях знаменитостей наступил разлад, однако впоследствии выяснилось, что дорогу влюбленным перешла другая женщина.

По информации Teleprogramma.pro, сразу после расставания с Лолитой Иванов начал встречаться со своей землячкой — Ольгой Кулиевой из Белоруссии. Якобы в компании эффектной брюнетки фитнес-тренер отдыхал еще на свадьбе друзей в Литве, и с тех пор стал тайно проводить время со своей избранницей.

Как отмечает издание, новая пассия Иванова работает косметологом и занимается бизнесом — у женщины есть даже собственная инъекционная клиника в Москве, поэтому сейчас она проживает в российской столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита показала мужчину, с которым познакомилась в интернете.