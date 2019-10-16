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  4. «Победа» поднимет цены на рейсы в Россию из-за рубежа примерно на 40%

«Победа» поднимет цены на рейсы в Россию из-за рубежа примерно на 40%

, 15:20 21

Федеральная антимонопольная служба не намерена вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов.

Фото: ТАСС / Копаев Алексей

Авиакомпания «Победа» объявила о повышении цен на билеты в Россию из-за рубежа. Как сообщила газете «Ведомости» представитель перевозчика Елена Селиванова, с 28 октября 2019 года стоимость возрастет на 25 евро (около 1800 рублей), что составляет примерно 40% от действующей цены.

Соответствующее решение было принято после того, как Мосгорсуд удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретившей авиаперевозчику взимать плату с пассажиров в размере 25 евро за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах. С начала периода зимней навигации стоимость услуги будет включена в цену билета.

Комментируя рост цен на билеты «Победы», в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что не видят причин вмешиваться в ситуацию, пока компания «развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпании просят у страны 30 миллиардов на сдерживание цен на билеты.

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