Волочкова призвала с юмором отнестись к видео с ее подготовкой к премьере

Балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором выполняет экзерсис. Она предложила подписчикам с юмором отнестись к ролику, и многие последовали совету.

«Экзерсис под счет собственный. Воспринимайте, кто как сможет: насколько чувства юмора хватит. А я готовлюсь к премьере!», — подписала Волочкова видео, на котором демонстрирует прекрасную растяжку.

Некоторые подписчики решили ответить демонстрацией чувства юмора и оставили едкие комментарии, пишет Утро.ру.

«Брюки у Анастасии, как у волка из „Ну, погоди“»;

«Шоу для себя любимой. Молодец, конечно, держит форму!»

«У меня дочка занимается балетом, почему у них махи то правой, то левой ногой, а у вас всегда правой? Может, у нас что-то с тренером не так?» — написали пользователи.

Другие отметили, что балерина находится в прекрасной физической форме, и интересовались, когда у нее премьера.

«Очень красиво»;

«Настя, трудяга»;

«Настенька, вы умничка и молодчинка. Подскажите, когда премьера?» — отметили поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему решила назвать свою дочь Ариадной.