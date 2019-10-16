Видео: Игорь Крутой поздравил Баскова с днем рождения в тельняшке и трусах

Игорь Крутой поздравил певца Николая Баскова с днем рождения. Судя по постам продюсера в Instagram, тельняшку и трусы продюсер счел подходящим к случаю нарядом.

Дню рождения Баскова мэтр отечественного шоу-бизнеса посвятил сразу два поста: первый он сопроводил фотографией, а второй — видео. И там, и там, продюсер не постеснялся быть в «домашней» одежде.

«Колюня, дорогой, с днем рождения! На долгие годы оставайся таким же солнечным, светлым и добрым человеком, к которому я отношусь, как к сыну!» — подписал Крутой совместное фото с Басковым.

Басков в ответ поблагодарил своего «дорогого и очень родного друга».

«Спасибо за все что ты делаешь в моей жизни, мой музыкальный ангел хранитель», — написал певец.

Instagram @igorkrutoy65

Следом продюсер выложил видео, на котором играет с внучками вместе с Басковым.

«Теплые поздравления тебе от моих, боготворящих тебя, внучек!» — подписал ролик Крутой.

Подписчики обратили внимание на «костюм» продюсера, а также атмосферу любви и тепла в его доме.

«Какой гламурный дед»;

«Все равно крутой»;

«Надеемся, с правнуками и правнучками будет так же играть», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, в сентябре Игорь Крутой встретился со своей первой любовью. Они не виделись почти полвека.