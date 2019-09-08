Игорь Крутой встретился с первой любовью спустя почти полвека

Композитор и продюсер Игорь Крутой спустя 49 лет встретился со своей первой любовью — Татьяной. Женщина, которая ради ностальгического свидания специально прилетела из Канады, в эфире телеканала «Россия» призналась, что у них с будущим мэтром отечественного шоу-бизнеса были серьезные отношения и они собирались пожениться.

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Слова Татьяны подтвердил и 65-летний Игорь Крутой, который объяснил несостоявшийся брак нелепым стечением обстоятельств.

Дело в том, что когда они решили подать заявление в ЗАГС, он оказался закрыт — влюбленные позабыли, что в тот день был выходной.

Позднее, по словам Крутого, их дороги с Татьяной разошлись, она уехала в Канаду, где вышла замуж и воспитывает двоих детей.

Ранее Игорь Крутой признался, что плохо танцует. Музыкант выложил ролик, на котором видно, как он пытается повторять танцевальные движения.