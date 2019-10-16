Воспитание кулаками: подробности истории избиения педагогом учеников коррекционной школы в Москве

В Москве задержана учитель коррекционной школы, которая систематически избивала учеников. Это вскрылось после того, как в классе были установлены камеры наблюдения.

Смотреть кадры, на которых педагог жестоко лупит по спине, рукам и плечам рыдающих детей, без эмоций просто невозможно. Но первыми их увидели родители несовершеннолетних. Трудно представить их реакцию — ведь все ученики этого класса — дети с особенностями развития.

Откуда взялась такая «педагогическая жестокость»? Надежда Алешкина поехала в ту самую школу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после избиения учительницей детей в школе Москвы возбуждено уголовное дело.