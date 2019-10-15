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После избиения учительницей детей в школе Москвы возбуждено уголовное дело

, 23:26 Эксклюзивное видео 203

В сети распространились кадры, на которых видно, как педагог коррекционной школы грубо ведет себя с детьми и позволяет себе поднимать на них руку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Reporters, 5-tv.ru

Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Поводом послужило заявление 40-летней жительницы столицы. Она рассказала, что учитель ее ребенка в коррекционной школе жестоко обращается с детьми и совершает противоправные действия.

«Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании ее несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ

После этого подозреваемая — 41-летняя жительница Москвы — была задержана. К слову, жестокое обращение педагога в отношении учеников коррекционной школы было запечатлено на записи камеры видеонаблюдения. Неудовлетворенная успехами в обучении детей преподаватель била своих подопечных рукой по лицу, а также указкой по голове.

После появления ролика в сети Следственный комитет начал проверку. По словам директора школы, педагог была уволена из учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у жильцов аварийного дома на Урале чиновники грозятся отобрать детей.

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