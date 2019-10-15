После избиения учительницей детей в школе Москвы возбуждено уголовное дело

Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Поводом послужило заявление 40-летней жительницы столицы. Она рассказала, что учитель ее ребенка в коррекционной школе жестоко обращается с детьми и совершает противоправные действия.

«Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании ее несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ

После этого подозреваемая — 41-летняя жительница Москвы — была задержана. К слову, жестокое обращение педагога в отношении учеников коррекционной школы было запечатлено на записи камеры видеонаблюдения. Неудовлетворенная успехами в обучении детей преподаватель била своих подопечных рукой по лицу, а также указкой по голове.

После появления ролика в сети Следственный комитет начал проверку. По словам директора школы, педагог была уволена из учебного заведения.

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