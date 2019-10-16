Путин провел совещание по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса

Владимир Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса. И здесь главная новость — пик гособоронзаказа для армии пройден. Теперь заводы и конструкторские бюро должны активнее переходить на мирные рельсы — выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию.

«Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», — отметил Владимир Путин.

Большая долговая нагрузка мешает многим предприятиям развиваться, подчеркнул президент. Сейчас представители оборонной отрасли как раз рассматривают сценарий «расчистки» кредитных историй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оборонная промышленность страны в рамках нацпроекта переходит на выпуск гражданской продукции.