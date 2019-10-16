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Идеи участников конкурса «Лидеры России» должны работать на благо всей страны

, 21:15 Эфирная новость 19

Специально для обработки инициатив конкурсантов создана новая площадка «Экспертные группы регионов».

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

100 тысяч человек подали заявки на конкурс управленцев «Лидеры России» за десять дней. Более трети — из регионов Центрального федерального округа, но задействована вся страна. Идеи победителей работают на благо не только отдельных регионов, но и всей России. Так, например, сегодня состоялось совещание «Экспертных групп регионов». Эта новая площадка создана для того, чтобы субъекты федерации не конкурировали друг с другом, а делились лучшим опытом.

«Выбираем тему — например, экспорт или малый бизнес — и собираемся и делимся наработками, которые есть в разных регионах. Дальше мы делаем такие вот — назовем это чек-листы. Вот, посмотрите, здесь можно прямо галочки ставить — это у нас есть. Этого у нас нет, а это мы и не хотим. Естественно, это все рассылается по губернаторам, по профильным органам исполнительной власти», — объясняет заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, победитель конкурса «Лидеры России» 2017–2018 годов Михаил Хомич.

В этом году в рамках конкурса «Лидеры России» появились три новых направления — здравоохранение, финансы и технологии, а также наука.

Что касается последней специализации, то от современных исследователей ждут и организаторских способностей. Важно, чтобы и в этой сфере появлялись сильные управленцы, пришедшие не со стороны, а понимающие все процессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявки на третий конкурс «Лидеры России» можно подать до 27 октября.

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