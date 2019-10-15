Более 100 тысяч человек подали заявки на третий конкурс «Лидеры России»

Организаторы конкурса управленцев «Лидеры России» за первые десять дней с момента начала регистрации получили более 100 тысяч заявок на участие в проекте. Как уточнили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», желающие откликнулись не только из всех регионов РФ, но и из двух десятков зарубежных стран.

Среди претендующих на победу в конкурсе лидируют Москва (20,2%), Петербург (8,4%) и Московская область (6,3%).

«Лидеры России» является флагманским проектом Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», учрежденной указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года.

По итогам предыдущих конкурсов высокопоставленные должности заняли более 150 их участников, в том числе двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Суперфинал третьего конкурса «Лидеры России» состоится в марте — апреле 2020 года.

Участвовать в проекте могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне, а также имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Ранее первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о новых направлениях конкурса «Лидеры России».