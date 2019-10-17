Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Рак, не переживайте — за черной полосой обязательно настанет белая. Все наладится. Эти испытания даны не просто так, они делают вас сильнее и мудрее. Будьте благодарны судьбе за них.

Близнецы, отношения на расстоянии не самое удачная идея. Взвесьте еще раз все «за» и «против». В качестве рекомендации — займитесь планированием своего отпуска заранее. Возможно старый друг подкинет отличную мысль.

Телец, вы точно знаете, что хотите. Не сомневайтесь в себе или соглашайтесь на меньшее. Однако поразмыслив чуть больше, у вас появится четкое представление действительности. Проститесь с нездоровыми отношениями, не бойтесь обратиться за помощью к профессионалам.

Овен, в том, чтобы плыть в потоке нет ничего плохого. Хватит вечно все контролировать. Как вы до сих пор не поняли — именно это является причиной вашей головной боли. Отпустите ситуацию, почувствуйте себя золотой рыбкой на дне океана.

Козерог, секс и любовь не одно и то же. Водолей, хватит растрачивать свои силы на мимолетные романы, и случайных людей — сосредоточьтесь на чем-то одном. Рыбы, вам необходимо максимальное расслабление и вы почувствуете себя гораздо лучше.

♌ Лев

Лев, за штормом следует штиль. Потратьте немного времени, чтобы справится с последствиями прошлых бесчинств. То, что вы сейчас испытываете, является лишь звеном к светлому будущему. Дайте эмоциям и чувствам возможность выйти наружу.

Космический совет: единственный человек, от которого вам нужно зависеть, это вы сами.

♍ Дева

Какой ваш язык любви, Дева? Но если думаете, что физический контакт — это только удовольствие, вы не правы. Попробуйте подержать руку своего партнера в своей, при этом глядя ему в глаза. А еще лучше, положите голову ему на колени. Помимо душевного воссоединения, возможен и взрыв страсти.

Космический совет: исследуйте язык прикосновения.

♎ Весы

Весы, вам необходимо разобраться в собственных отношениях. Вы явно запутались и из-за вас страдают другие люди. Речь сейчас идет не только о романтических отношениях, но и о дружеских. Некоторым из вас придется проститься с дорогими когда-то людьми, но это поможет вам и им двигаться дальше.

Космический совет: доверьтесь своей внутренней мудрости.

♏ Скорпион

Скорпион, этот день требует действий. Будьте активны в жизни, которую вы пытаетесь построить, несмотря на то одиноки вы или нет. Не пора ли связать ваши отношения узами брака? Или переехать в то место, о котором давно мечтали? Или поменять работу? Планирование семьи тоже может стать приоритетом. Вобщем, время действовать!

Космический совет: действуйте!

♐ Стрелец

Стрельцы, на самом деле мы живем в достаточно доброжелательном мире! Откройте свое сердце, делайте добрые дела и поверьте чудо вернется вам бумерангом. Однако… некоторым из вас придется столкнуться с не самыми здоровыми отношениями, которые возможно принесут боль и разочарование. Но это путь, который необходимо пройти именно вам. Космический совет: будьте собой!

♑ Козерог

Есть причина, по которой они называют это «заниматься любовью». Ваше тело не продается, Козерог. Если вы будете раздавать его ради чьего-то удовольствия, это принесет вам только боль. Отпустите мысль, что секс поможет вам создать любовь. Пришло время раскрыть карты и по-настоящему понять, чего и кого вы достойны. Космический совет: вы заслуживаете большего.

♒ Водолей

Водолей, хватит растрачивать свои силы на мимолетные романы, и случайных людей — сосредоточьтесь на чем-то одном. Хватит придумывать, что вас хотят обуздать, приручить, приструнить. Время наслаждаться жизнью, а не бороться за солнце, которое и так над вашей головой.

Космический совет: прекрасное вокруг нас.

♊ Рыбы

Рыбы, у вас есть сила, храбрость и мудрость, необходимые, чтобы преодолеть невзгоды и внести позитивные изменения в свою жизнь. Отпустите прошлое и простите всех, кто сделал вам больно. Помните, в процессе вы освобождаете себя от собственных оков.

Космический совет: отпустите прошлое.

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