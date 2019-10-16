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  4. Глава «Яндекс» расценивает закон о «важных» сайтах как разрушительный

Глава «Яндекс» расценивает закон о «важных» сайтах как разрушительный

, 23:26 55

Елена Бунина предрекает превращение популярного российского интернет-ресурса в «угрюмый унылый поисковик».

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина считает, что законопроект о так называемых значимых сайтах может привести к разрушительным последствиям для популярнейшего российского поисковика.

По словам Буниной, если у компании появится новый крупный акционер, компания может потерять ключевых сотрудников. Согласно статистике, типичный ежегодный отток высокопрофессиональных специалистов составляет около 5%, но если он значительно возрастет, кадровый состав не восстановится.

«Когда государства делают что-то впервые, часто это бывает разрушительно. И пока все эти инициативы, которые звучали, — все то, от чего у нас акции падают, — были скорее разрушительны… Интернет границ не знает, и меры, которые предлагает законопроект, здесь сработают ровно в обратную сторону: глобальным игрокам оставляют свободный доступ на рынок России, а российские — в обратную сторону — работать уже не смогут», — сказала гендиректор компании.

Она пояснила, что по этой причине новые разработки развиваться не будут, а потому «Яндекс» при таких изменениях «превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти, и все».

Летом 2019 года депутаты Госдумы обсуждали законопроект, предлагающий ввести понятие «значимый информационный ресурс сети интернет» и установить запрет иностранцам с 1 января 2020 года владеть пакетом акций более 20% в «значимых» интернет-компаниях.

Согласно документу, значимыми будут признаваться «некоторые сервисы», активно используемые находящимися на территории России потребителями. Предполагается, что соответствующие решения должна будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

11 октября акции «Яндекс» рухнули на 20%, что эксперты объяснили обсуждением нового законопроекта в Госдуме, в случае принятия которого доля иностранного капитала в российских интернет-гигантах будет ограничена до 20%. За отказ исполнять такой закон, им может грозить запрет на размещение рекламы.

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