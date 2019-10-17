Киркорову на концерте в Коми на сцене подарили метровую семгу

Певец Филипп Киркоров приехал с концертом в город Печора республики Коми, где ему благодарные зрители неожиданно прямо на сцене вручили местную «визитную карточку» — рыбу семга.

Выступление артиста начиналось вовсе не радужно — за несколько часов до шоу фура с реквизитом и декорациями застряла в песке на берегу реки перед переправой. Поэтому долгожданный для местных жителей концерт начался лишь после трехчасовой задержки.

Выйдя на сцену, поп-певец успокоил зрителей, что время выступления будет продлено.

Ближе к концу красочного шоу, когда разогретая публика вовсю подпевала и приплясывала под песни кумира, на сцене ему и вручили тушку рыбы, длина которой приблизительно достигает метра.

Впрочем, на глаз определить ее вес затруднительно, но остается догадываться, сколько может стоить 100 граммов такого филе в столичном магазине.

Киркоров восхитился подарком в Instagram и поблагодарил печорцев за терпение, теплый прием и «памятный необычный подарок — семгу».

« Это действительно необычно и очень ценно. Спасибо! » — подписал артист видео.

Instagram @fkirkorov

Подписчики в ответ предположили, что вес рыбы — не менее 20 килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими сложностями фура певца Филиппа Киркорова преодолевала пески на берегу реки Печора на пути к концерту.