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  4. Киркорову на концерте в Коми на сцене подарили метровую семгу

Киркорову на концерте в Коми на сцене подарили метровую семгу

, 8:57 Видео 141

Трехчасовое опоздание певца на концерт не расстроило местных жителей.

Фото: Instagram @fkirkorov

Певец Филипп Киркоров приехал с концертом в город Печора республики Коми, где ему благодарные зрители неожиданно прямо на сцене вручили местную «визитную карточку» — рыбу семга.

Выступление артиста начиналось вовсе не радужно — за несколько часов до шоу фура с реквизитом и декорациями застряла в песке на берегу реки перед переправой. Поэтому долгожданный для местных жителей концерт начался лишь после трехчасовой задержки.

Выйдя на сцену, поп-певец успокоил зрителей, что время выступления будет продлено.

Ближе к концу красочного шоу, когда разогретая публика вовсю подпевала и приплясывала под песни кумира, на сцене ему и вручили тушку рыбы, длина которой приблизительно достигает метра.

Впрочем, на глаз определить ее вес затруднительно, но остается догадываться, сколько может стоить 100 граммов такого филе в столичном магазине.

Киркоров восхитился подарком в Instagram и поблагодарил печорцев за терпение, теплый прием и «памятный необычный подарок — семгу».

«Это действительно необычно и очень ценно. Спасибо!» — подписал артист видео.

Instagram @fkirkorov

Подписчики в ответ предположили, что вес рыбы — не менее 20 килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими сложностями фура певца Филиппа Киркорова преодолевала пески на берегу реки Печора на пути к концерту.

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