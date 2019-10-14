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  4. Фура Киркорова застряла в песке на берегу реки в Коми — видео

Фура Киркорова застряла в песке на берегу реки в Коми — видео

, 15:13 Видео 261

Фургон двигался в сторону Печоры, где на днях должен состояться концерт поп-короля российской эстрады.

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Фото, видео: ВКонтакте / Андрей Гаврин, @hai_pechora

Фура певца Филиппа Киркорова застряла в песке на берегу реки Печоры. Об этом стало известно после того, как очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки произошедшего инцидента.

Как сообщает PG11.ru, сам поп-король российской эстрады сейчас находится в Усинске, однако, согласно своему концертному графику, на днях должен выступить перед фанатами в Печоре. Очевидно, команда музыканта должна была прибыть в город раньше артиста, но по дороге столкнулась с неприятностями — транспортное средство увязло в песке.

Неприятный инцидент с фурой Киркорова стал поводом для шуток в социальной сети. Пользователи не упустили возможности высмеять дороги республики Коми, движение по которым стало настоящей проблемой даже для команды поп-короля.

«Думали, в сказку попали?»

«Печорские дороги — лучшая контрацепция от российского шоу-бизнеса», — иронизировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей.

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