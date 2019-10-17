Канадца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Москве

Полицейские в Москве задержали гражданина Канады Букера Брайана Нелсона, который находился в розыске Интерпола. По данным РЕН ТВ, мужчина разыскивался по подозрению в финансовых махинациях, а также подозревался в мошеннических действиях. В частности, он предположительно совершил преступление против правительства.

Букера Брайана Нелсона задержали на Кудринской площади 16 октября.

Мужчина в настоящий момент арестован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда.