  1. Пятый канал
  4. Канадца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Москве

Канадца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Москве

, 9:00 46

Мужчину по имени Букер Брайан Нелсон разыскивали за финансовые махинации.

Фото: REUTERS

Полицейские в Москве задержали гражданина Канады Букера Брайана Нелсона, который находился в розыске Интерпола. По данным РЕН ТВ, мужчина разыскивался по подозрению в финансовых махинациях, а также подозревался в мошеннических действиях. В частности, он предположительно совершил преступление против правительства.

Букера Брайана Нелсона задержали на Кудринской площади 16 октября.

Мужчина в настоящий момент арестован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

10:04
Яна Рудковская призналась, что не может иметь детей
9:51
ГИБДД не против увеличения скоростного лимита на платных дорогах до 130 километров в час
9:43
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Сорокиной
9:31
«Мисс Россия 2015» прокомментировала слухи о романе с Басковым
9:17
Механизм взыскания долгов с дачников упрощается в России
9:00
Канадца, разыскиваемого Интерполом, задержали в Москве

Сейчас читают

Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!
Зрители и критики негодуют после просмотра «Малефисента: Владычица тьмы»
«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев