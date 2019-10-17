В каких случаях головная боль опасна

Такое будничное явление, знакомое практически всему населению Земли, как головная боль может быть симптомом чрезвычайно опасным симптомом. Об этом рассказал известный врач Александр Мясников, рекомендации которого приводит «Экономика сегодня».

По словам медика, 80-90% всех головных болей являются так называемыми болями напряжения. Непосредственно мозг болеть не может по определению, а болят мышцы, связки и фасции снаружи черепной коробки. Еще 10-20% головных болей приходятся на мигрени, кластерные боли и всяческие редкие явления.

Во втором случае головная боль может предупреждать о серьезных заболеваниях, таких как опухоль, аневризма или менингит. К примеру, мигрень с аурой может быть предвестницей инсульта, а внезапная резкая головная боль иногда является симптомом опухоли мозга.

По словам доктора Мясникова, если головная боль сопровождается невралгическими симптомами или усиливается при физической нагрузке и даже при кашле, следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пять симптомов, по мнению медиков, могут свидетельствовать о развитии у человека опухоли мозга.