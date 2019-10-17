Генпрокуратура РФ проверит соблюдения авиакомпанией «Победа» прав пассажиров

Генеральная прокуратура России распорядилась проверить соблюдения авиаперевозчиком «Победа» прав пассажиров.

По поручению ведомства Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов начала проверку по следам опубликованной в СМИ информации о повышении с 28 октября стоимости международных перелетов ООО «Авиакомпания «Победа».

Это уже не первая проверка деятельности авиаперевозчика. Ранее после жалоб граждан на взимание авиакомпанией платы за регистрацию на рейсы в аэропортах других стран в действиях авиакомпании были выявлены нарушения требований воздушного законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений в суд заявлен иск о признании указанных действий незаконными. Московским городским судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

По итогам новой проверки будет оценена правомерность увеличения цены авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Победа» поднимет цены на рейсы в Россию из-за рубежа примерно на 40%.