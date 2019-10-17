Видео: Boeing пропустил лису, прогуливающуюся по взлетной полосе «Шереметьево»

Пассажирский самолет Boeing 747 °F пропустил лисицу, прогуливающуюся по взлетно-посадочной полосе «Шереметьево». Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсети.

В ролике видно, что зверек пересекает полосу прямо перед готовым к взлету огромным лайнером. Лиса перебегала от одного газона к другому.

Не понятно, как хищница оказалась в «Шереметьево». Администрация аэропорта никак не прокомментировала происшествие. Возможно, животное еще очень молодое и вышло к людям из-за недостатка так называемого опыта общения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петергофе спасли лису, нырнувшую в фонтан за уткой.