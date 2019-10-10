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  4. Видео: В Петергофе спасли лису, нырнувшую в фонтан за уткой

Видео: В Петергофе спасли лису, нырнувшую в фонтан за уткой

, 7:22 Эфирная новость 25

Хищное животное едва не утонуло во время охоты.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Туристы Петергофа стали свидетелями спасательной операции. В один из фонтанов провалилась лиса. Она охотилась на уток, но не удержала равновесие и рухнула прямо в воду.

Оказавшись в ловушке, лисица начала метаться, карабкаться на гранитные ограждения, пока на помощь не подоспели работники дворцового комплекса.

Один из них залез в ледяную воду и вызволил хищницу из западни под аплодисменты туристов. А перепуганная лисица сразу убежала в лес.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жительница Красноярска едва не устроила ДТП, но спасла котенка на трассе.

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