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Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию

, 18:09 100

Поставки внедорожника прекратятся до конца года.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки. По словам собеседника издания, в конце 2019 года на модель кончается одобрение типа транспортного средства. Продлевать ОТТС не планируется. Соответственно поставки джипа закончатся.

Еще летом Mitsubishi объявил о прекращении продаж модели на родине. Автомобиль выпускается с 1982 года и сегодня после рестайлинга 1997-го переживает четвертое поколение. Для продвинутых японцев Pajero начал морально устаревать. Однако машина по-прежнему пользуется спросом в других странах.

В России же наблюдается спад популярности внедорожника. Что очевидно повлияло на решение прекратить его реализацию на этом рынке. В 2019-м дилеры поставили в РФ 28,8 тысячи машин японского бренда. То есть на 3% меньше, чем год назад. Модели отдали предпочтение меньше тысячи покупателей. О дальнейшей ее судьбе правообладатель бренда обещал объявить до конца октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России запретят ездить на новых машинах без номеров.

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Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию

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