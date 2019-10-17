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  4. Бродячие собаки съели пенсионерку в Перми, найти удалось только кисть руки

Бродячие собаки съели пенсионерку в Перми, найти удалось только кисть руки

, 16:11 13

Против ответственных за отлов животных чиновников возбудили уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / Wassilios Aswestopoulos

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели 80-летней женщины против чиновников администрации Перми. Госслужащих, ответственных за организацию отлова бродячих животных, обвиняют в халатности (статья 293 УК РФ — Прим.ред).

Как сообщает «Российская газета», информация об исчезновении пенсионерки поступило правоохранителям 14 октября. Заявитель рассказал, что его пожилая родственница в течение шести дней не возвращается домой с прогулки.

Вместе с полицейскими в поисках пенсионерки участвовали сотрудники Следственного управления. В итоге они нашли только кисть руки пропавшей женщины. Характер повреждений свидетельствовал о нападении на нее стаи бродячих собак.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что оказывают содействие расследованию. Сотрудникам контрольно-аналитического департамента поручили проверить, как был организован отлов собак на территории, где загрызли женщину.

Расследование уголовного дела продолжается. Изучаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал 5-tv.ru, чтобы защититься при встрече с агрессивной собакой, стоит проявить храбрость. Эту и другие рекомендации дали в МЧС РФ.

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