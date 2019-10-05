Угрозу увечий от агрессивной собаки можно минимизировать, если проявить храбрость при неожиданной встрече с таким животным. В МЧС напомнили, как лучше себя вести в подобных неприятных ситуациях.

В первую очередь, если перед вами оказался чужой домашний пес, который норовит атаковать, можно попытаться сбить его с толку разными командами: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». От такого обилия указаний к действию животное может растеряться, отмечают спасатели. Но произносить эти слова нужно уверенно.

Если собака бездомная, то можно отмахиваться и угрожать ей зонтом, подвернувшейся под руку любой палкой, швырнуть в ее сторону камень. Параллельно с этим нужно отступать спиной к любому укрытию, забору или дому, призывая на помощь окружающих.

Также можно намотать верхнюю одежду на руку и спровоцировать ее на укус, однако в это время ударить ее по верхней челюсти — болезненному месту у любой собаки.

В случае, если животное все же укусило, необходимо как можно скорее обработать рану перекисью водорода или промыть водой, а ее края смазать йодом и наложить чистую повязку. Если собака не бродячая, важно выяснить у ее хозяев, привито ли животное от бешенства.

Самолечением лучше не заниматься, а обратиться в травмпункт, сообщить о произошедшем в полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца агрессивной собаки.

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