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  4. Бортников: США предупредили Россию о готовящихся в стране терактах

Бортников: США предупредили Россию о готовящихся в стране терактах

, 18:40 Видео 33

Сотрудничество Москвы и Вашингтона по антитеррористическим вопросам не зависит от состояния политических отношений, подчеркнул глава ФСБ.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Спецслужбы США передали коллегам из России информацию о готовящихся на ее территории терактах. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Переданная информация содержала сведения о конкретных лицах и планах их атак на территории РФ, сказал Бортников. Он не уточнил, когда именно были переданы материалы, ограничившись словами «совсем недавно».

Глава ФСБ подчеркнул, что Россия и США не в первый раз обмениваются данными. Этот процесс не зависит от политических отношений между странами, отметил Бортников и напомнил, что ранее США предупредили Россию о готовящемся теракте в Казанском соборе, а Москва помогла Вашингтону в расследовании теракта на Бостонском марафоне.

«Мы не остаемся в долгу, оказываем помощь и поддержку, в том числе в информировании наших партнеров, по любым проявлениям и угрозам»— подчеркнул директор ФСБ.

Бортников также добавил, что Россия сохраняет рабочие контакты на уровне экспертов и руководителей ЦРУ, ФБР и Агентства по противодействию наркотикам.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава ФСБ рассказал, сколько терактов было предотвращено в России в 2019 году. Заявление он сделал в Сочи на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

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