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  4. «Волшебная ночь!» Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым

«Волшебная ночь!» Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым

, 11:38 Видео 1 770

Звездная чета в элегантных нарядах прогулялась по террасе дорогого ресторана в Тель-Авиве.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала в Instagram видео, на котором похвасталась подписчикам романтической прогулкой в обществе мужа актера Кирилла Сафонова. Звездная пара в элегантных нарядах прошлась по террасе дорогого ресторана, любуясь вечерними огнями города. В Тель-Авиве семья торжественно отпраздновала свадьбу старшей дочки артиста 25-летней Анастасии.

«Выдавать замуж — занятие приятное! Что за волшебная ночь!» — подписала пост знаменитость.

На кадрах Саша Савельева одета в вечернее золотистое платье, а ее супруг в черный деловой костюм и белую рубашку. Супружеская чета продефилировала по открытой веранде, толкая перед собой коляску с маленьким сыном Леоном. В какой-то момент певица резко спохватилась и чмокнула возлюбленного в губы.

Поклонники Саши Савельевой пришли в полный восторг от трогательного видео. Фанаты восхитились нежностью чувств, которые звездная пара испытывает друг к другу.

«Вы есть красота!»

«Самая шикарная пара!»

«Такие здоровские!» — написали фолловеры.

35-летняя Саша Савельева и 46-летний Кирилл Сафонов сыграли свадьбу в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что падчерица Саши Савельевой устроила роскошную свадьбу в Израиле.

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