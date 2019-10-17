Фото «русской Кардашьян» в сетчатых чулках и нижнем белье сразили мужчин

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, прозванная «русской Кардашьян» за пышные формы, выложила на своей странице в Instagram три новых сексуальных фото. Подписчикам она предстала в сетчатых чулках, трусиках и бюстгальтере.

Любительница откровенных нарядов в этот раз выбрала роковой образ. Снимки позволяют внимательно рассмотреть все детали ее фигуры. Тонкие ниточки нижнего белья и сетка способствуют этому, максимально оголяя тело модели.

Instagram @anastasiya_kvitko

За час пост Квитко собрал почти 100 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Сраженные роскошными формами русской красавицы мужчины не стеснялись делать ей комплименты на различных языках.

«Вау! А еще супервау и восторженное вау!» — написал некто на английском.

«Слишком жарко», — гласит комментарий на испанском.

«Еще», — попросил русскоговорящий фанат.

5-tv.ru может исполнить последнюю просьбу. Ранее «русская Кардашьян» покрутилась в том же наряде на видео. Фанаты могли его пропустить, поскольку ролик она опубликовала в сторис.