Российские туроператоры отменяют экскурсии в Барселону из-за протестов

В эти минуты в Барселоне на улицы вышли студенты — Профсоюз каталонских стран проводит «Марш за независимость». Манифестанты грозят всеобщей забастовкой, строят на улицах баррикады, поджигают мусор, кидают в полицейских камни и бутылки. Во время беспорядков уже пострадали несколько сотен человек.

Из-за массовых протестов практически остановлена туристическая жизнь города: операторы переносят или отменяют экскурсии в Барселону. А многие, насмотревшись на пылающий город по телевизору и в интернете, сами отказываются от поездки.

Подробности в видеосюжете Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 100 человек получили ранения в результате беспорядков в Каталонии.