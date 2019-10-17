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Российские туроператоры отменяют экскурсии в Барселону из-за протестов

, 23:58 Эфирная новость 26

Сейчас на улицы города вышли студенты. Новая волна протестов ожидается в Барселоне 18 октября.

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Фото, видео: РИА Новости / Хавьер Луэнго; 5-tv.ru

В эти минуты в Барселоне на улицы вышли студенты — Профсоюз каталонских стран проводит «Марш за независимость». Манифестанты грозят всеобщей забастовкой, строят на улицах баррикады, поджигают мусор, кидают в полицейских камни и бутылки. Во время беспорядков уже пострадали несколько сотен человек.

Из-за массовых протестов практически остановлена туристическая жизнь города: операторы переносят или отменяют экскурсии в Барселону. А многие, насмотревшись на пылающий город по телевизору и в интернете, сами отказываются от поездки.

Подробности в видеосюжете Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 100 человек получили ранения в результате беспорядков в Каталонии.

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