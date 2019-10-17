Замначальника Генштаба ВС России обвинен в хищении более двух миллиардов рублей

Заместителю начальника генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов предъявлено обвинение по делу «Воентелекома».

Как сообщает РЕН ТВ, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По информации телеканала, в ближайшее время следствие собирается через суд добиться отстранения высокопоставленного военачальника от занимаемой должности. Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше двух миллиардов рублей на госзакупках.

Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома». В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, предложив обратиться в Главное военное следственное управление СК РФ. В последней инстанции данную информацию комментировать отказались.

Выпускник Ульяновского высшего военного командного училища связи, Военной академии связи имени Буденного и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов в 2009 году занимал пост заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск по связи, а с декабря 2013 года стал начальником Главного управления связи Вооруженных Сил РФ — заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-майора МВД задержали за покушение на мошенничество.