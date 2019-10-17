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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

, 21:54 38

Суд снизил приговор с 13 до 12 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Московский городской суд принял решение о снижении приговора экс-полковнику Дмитрию Захарченко с 13 до 12 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) осудили за получение взятки и воспрепятствование правосудию.

Выступление экс-полковника в прениях по своему делу заняло почти 11 часов.

«Все приведенные мной доводы в совокупности неопровержимо подтверждают мою невиновность. (…) Уважаемый суд, прошу отменить приговор Пресненского суда Москвы и оправдать меня»— цитирует слова Захарченко «Интерфакс».

Однако Мосгорсуд принял решение о смягчении приговора, так как из обвинения убрали квалифицирующий признак «по предварительному сговору».

10 июня Дмитрий Захарченко был оправдан Пресненским судом Москвы по основному эпизоду обвинения — в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, но приговорен к 13 годам лишения свободы по двум другим эпизодам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «антивзяточник» Захарченко не смог сдержать эмоций после зачитывания приговора.

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