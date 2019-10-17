Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Московский городской суд принял решение о снижении приговора экс-полковнику Дмитрию Захарченко с 13 до 12 лет и 6 месяцев тюрьмы.
Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) осудили за получение взятки и воспрепятствование правосудию.
Выступление экс-полковника в прениях по своему делу заняло почти 11 часов.
Однако Мосгорсуд принял решение о смягчении приговора, так как из обвинения убрали квалифицирующий признак «по предварительному сговору».
10 июня Дмитрий Захарченко был оправдан Пресненским судом Москвы по основному эпизоду обвинения — в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, но приговорен к 13 годам лишения свободы по двум другим эпизодам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «антивзяточник» Захарченко не смог сдержать эмоций после зачитывания приговора.