Руководителей столичного ОМВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей

Руководство московского МВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей. Как стало известно РЕН ТВ, среди задержанных начальник отдела полиции и его заместитель. Речь идет об отделе в Дорогомилово.

Правоохранителям вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

К слову, человек, являющийся начальником полиции по сути — первый заместитель начальника ОМВД до переименования милиции в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный судебный пристав Пермского края арестован за взятки в особо крупном размере.