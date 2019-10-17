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  4. Руководителей столичного ОМВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей

Руководителей столичного ОМВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей

, 23:24 28

По предварительной информации, задержаны начальник отдела полиции и его заместитель.

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

Руководство московского МВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей. Как стало известно РЕН ТВ, среди задержанных начальник отдела полиции и его заместитель. Речь идет об отделе в Дорогомилово.

Правоохранителям вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

К слову, человек, являющийся начальником полиции по сути — первый заместитель начальника ОМВД до переименования милиции в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный судебный пристав Пермского края арестован за взятки в особо крупном размере.

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